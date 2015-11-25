​"Тоттенхем" на игре с "Карабахом" будут представлять молодые футболисты

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Английский клуб "Тоттенхем" решил не включать нескольких ведущих футболистов на предстоящую 26 ноября в Баку игру с "Карабахом".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт "Тоттенхема", главный тренер Маурисио Почеттино привлек в состав клуба из 21-го футболиста 9 молодых воспитанников академии.

Как считает Почеттино, предоставление молодежи шанса играть со взрослыми и возможности отправиться в поездку с основной командой - достойно одобрения: "Они - будущее нашего клуба. Это важный шаг".

Отметим, что 29 ноября у себя дома команду "Тоттенхем" ждет матч XIV тура Премьер-лиги с английским клубом "Челси".

Встреча с "Карабахом" состоится завтра в 22:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.