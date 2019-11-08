Томас Долль: Мы на правильном пути

"Очень рад тому, что проигрывая в первом тайме, мы сумели после перерыва переломить чашу весов в свою пользу".

Как передает Report, об этом сказал после победы своей команды над "Карабахом" (2:1), главный тренер кипрского АПОЭЛ Томас Долль.

"До того, как я пришел в АПОЭЛ, команда проиграла "Карабаху" дома (1:2). После этого встречались с ними трижды – одна ничья и две победы. Мы знаем, что можем играть лучше. Рад за ребят. Сегодня, мы показали отличный характер, много боролись и заслужили эту победу. Пропущенный мяч нас не сломил, хотя игра и не шла, мы сумели сплотиться вокруг общей цели. Перерыв прошел плодотворно. Сегодня мы приняли хорошие решения. Игра показала, что мы на правильном пути", - заявил Долль.