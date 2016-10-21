Тело 16-летнего бразильского футболиста обнаружено на дне бассейна

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Тело 16-летнего бразильского футболиста Лукаша Хесуса дос Сантоса обнаружено на дне бассейна в Сан-Паулу.

Как передает Report, об этом пишет издание Folha de S. Paulo.

По данным полиции, во второй половине дня в среду он был с друзьями по команде в бассейне и почувствовал себя плохо. После того как игроки покинули бассейн, дос Сантос вернулся обратно, так как что-то забыл.

Тело юного футболиста, выступающего за молодежный состав клуба "Португеза", обнаружили в четверг утром. Полиция проводит проверку. О причинах смерти не сообщается.