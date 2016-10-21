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    Тело 16-летнего бразильского футболиста обнаружено на дне бассейна

    О причинах смерти игрока молодежного состава клуба Португеза не сообщается

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Тело 16-летнего бразильского футболиста Лукаша Хесуса дос Сантоса обнаружено на дне бассейна в Сан-Паулу.

    Как передает Report, об этом пишет издание Folha de S. Paulo.

    По данным полиции, во второй половине дня в среду он был с друзьями по команде в бассейне и почувствовал себя плохо. После того как игроки покинули бассейн, дос Сантос вернулся обратно, так как что-то забыл.

    Тело юного футболиста, выступающего за молодежный состав клуба "Португеза", обнаружили в четверг утром. Полиция проводит проверку. О причинах смерти не сообщается.

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