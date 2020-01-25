"Сумгайыт" возвращается из Антальи с 2 победами

Футбольный клуб "Сумгайыт" провел последнюю проверочную встречу на учебно-тренировочных сборах в Анталье.

Как передает Report, коллектив, возглавляемый Айханом Аббасовым, встретился с казахстанским "Шахтером" из Караганды. Встреча завершилась победой азербайджанского клуба – 4:2.

Голы у сумгайытцев провели Амиль Юнанов (49-я и 62-я минуты), Амир Агаев (27-я минута) и Рагим Садыхов (59-я минута).

Таким образом "Сумгайыт" завершил сборы в Анталье с двумя победами, одной ничьей и одним поражением. В предыдущих матчах клуб уступил венгерскому "Капосвару" (3:4), сыграл вничью с румынской "Политехникой" (1:1) и победил польскую "Арку" (1:0).