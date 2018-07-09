"Сумгайыт" подписал контракт с азербайджанским игроком израильского клуба

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Клуб "Сумгайыт" привлек в состав еще одного футболиста.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с азербайджанцем Али Бабаевым заключен контракт на 2 года. Бабаев в новой команде будет выступать под номером 99.

Отметим, что рожденный в 1990 году полузащитник за всю свою карьеру защищал честь только Hapoel Ra'anana. В составе израильского представителя Бабаев 135 раз выходил на поле и 5 раз забил гол в ворота соперника. В последнем сезоне он выступал в 19-ти официальных играх.