 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Сумгайыт" подписал контракт с азербайджанским игроком израильского клуба

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Клуб "Сумгайыт" привлек в состав еще одного футболиста.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с азербайджанцем Али Бабаевым заключен контракт на 2 года. Бабаев в новой команде будет выступать под номером 99.

    Отметим, что рожденный в 1990 году полузащитник за всю свою карьеру защищал честь только Hapoel Ra'anana. В составе израильского представителя Бабаев 135 раз выходил на поле и 5 раз забил гол в ворота соперника. В последнем сезоне он выступал в 19-ти официальных играх.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi