Судья матча Кубка Азии назначил пенальти за толчок игроком своего партнёра - ВИДЕО

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Мексиканский арбитр Сесар Рамос Паласуэлос принял спорное решение в матче 3-го тура группового этапа Кубка Азии Австралия – Сирия, который состоялся 15 января, на стадионе «Шейх Халифа» в Аль-Айне.

Как передает Report, на 79-й минуте встречи, при счёте 2:1 в пользу австралийцев, номинальные гости получили право на пенальти после того, как футболист сирийцев упал в штрафной соперника.

Однако причиной падения стал толчок его же партнёра по команде. Судья эпизода не видел, но решил назначить одиннадцатиметровый удар, который был успешно реализован.

Сборная Австралии тем не менее всё же вырвала победу в этом матче, забив решающий мяч на третьей компенсированной минуте.