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Стартовал новый сезон Региональной лиги Азербайджана - ФОТО

​Стартовал новый сезон Региональной лиги Азербайджана

В Шамахе прошел матч первого тура Региональной лиги Азербайджана сезона 2019/2020 по футболу.

Как передает Report со ссылкой на АФФА, хозяева поля на стадионе олимпийского комплекса принимали команду "Имишли". Встреча завершилась победой команды "Шамаха" с минимальным счетом 1:0.

На матче присутствовали около 1000 зрителей, среди которых были генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов, член Исполкома АФФА, президент региональной федерации футбола Искендер Джавадов и глава ИВ Шамаха Тахир Мамедов.

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