Стало известно, когда азербайджанские клубы обнародуют ежегодные финотчеты

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Стало известно время обнародования азербайджанскими футбольными клубами ежегодных финансовых отчетов".

Об этом Report сообщил заместитель генсека АФФА Сархан Гаджиев.

Он сообщил, что клубы должны это сделать в конце процесса лицензирования на сезон 2019/2020, до середины марта будущего года: "Клубы должны обнародовать ежегодные финансовые отчеты на своих сайтах или официальном сайте АФФА. Это критерий А процедуры лицензирования и обязателен к исполнению. Клубы должны представить отчеты за 2018 год в марте будущего года".

По словам представителя национальной ассоциации, по каким критериям будет составляться отчет, пока не уточнено, отметив, что в связи с этим ожидается письмо из УЕФА: "Не уточнено, что конкретно должно указываться в отчете. Например, мы не знаем, нужно ли конкретно указывать зарплаты. В связи с этим мы ждем письмо из УЕФА. После предоставления нам этих критериев они должны быть утверждены на запланированном на этот месяц заседании исполнительного комитета АФФА".

Отметим, что на прошедшем 4 декабря заседании клубного комитета был обсужден вопрос обнародования ежегодных финансовых отчетов.