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Начался второй тайм матча сборных Азербайджана и Монголии

Начался второй тайм матча сборных Азербайджана и Монголии Объявлены стартовые составы сборных Азербайджана и Монголии, которые встретятся в рамках нового проекта FİFA series - Edition 2024.
Футбол
22 марта 2024 г. 21:03
Начался второй тайм матча сборных Азербайджана и Монголии

В рамках нового проекта FİFA series - Edition 2024 начался второй тайм матча сборных Азербайджана и Монголии.

Как сообщает Report, в поединке, который проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, счет не открыт.

20:50

В рамках нового проекта FİFA series - Edition 2024 завершился первый тайм матча сборных Азербайджана и Монголии.

Как сообщает Report, в поединке, который проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, счет не открыт.

20:07

В рамках нового проекта FİFA series - Edition 2024 начался матч сборных Азербайджана и Монголии.

Как сообщает Report, поединок проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

19:38

Объявлены стартовые составы сборных Азербайджана и Монголии, которые встретятся в рамках нового проекта FİFA series - Edition 2024.

Как сообщает Report, команды выйдут на поле следующим составом:

Азербайджан: Рза Джафаров, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Эльвин Джафаргулиев, Амин Сейдиев, Джошгун Диниев, Эмин Махмудов, Филип Озобич, Озанджан Кекчю, Рамиль Шейдаев, Ренат Дадашов.

Монголия: Энхтойван Мунх-Эрдэнэ, Бат-Эрдэнэ Ууганбат, Пуревдорж Баярцэнгэл, Герелт-Од Бат-Оргыл, Орхон Мунх-Оргыл (к), Амараа Дулгуун, Батбаатар Амгаланбат, Андерсен Филип-Чинзоринг, Балжинйам Батмунх, Пуревсурэн Уунганбаяр, Оюнбаатар Мижиддорж.

Поединок на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan – Monqolustan oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİB-3

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