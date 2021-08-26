Стали известны стартовые составы команд "Маккаби" и "Нефтчи"

Стали известны стартовые составы команд "Маккаби" (Хайфа) и "Нефтчи" в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА в Израиле.

Стали известны стартовые составы команд "Маккаби" (Хайфа) и "Нефтчи" в ответном матче плей-офф Лиги конференций УЕФА в Израиле.

Как сообщает Report, команды выйдут на поле со следующими игроками:

"Нефтчи": 30. Агиль Мамедов, 11. Аррамиш Соарес, 6. Воислав Станкович, 4. Угу Башту, 20. Мерт Челик, 19. Фахмин Мурадбейли, 14. Ромен Баск, 36. Мамаду Кейн, 8. Эмин Махмудов (к), 10. Сесар Меса Колли, 29. Сабир Бугрен.

Запасные игроки: 12. Камран Ибрагимов, 22. Мирабдулла Аббасов, 26. Омар Булудов, 37. Вусал Аскеров, 70. Асим Ализаде, 72. Эмин Заманов, 97. Хаял Наджафов.

Главный тренер: Самир Абасов.

"Маккаби": 44. Джошуа Коэн, 5. Богдан Планич, 24. Ури Даан, 2. Райан Стрейн, 12. Сан Менахем, 16. Мухаммед Абу Фани, 14. Хосе Родригес, 10. Тьяронн Шери (к), 21. Дин Дэвид, 7. Омер Атцили, 8. Долев Хазиза.

Запасные игроки: 30. Ариэль Бардуго, 77. Ройи Фукс, 3. Шон Голдберг, 4. Али Мохамед, 9. Бен Саар, 11. Годсвей Доньо, 15. Офри Арад, 18. Юван Ашкенази, 25. Йосеф Раз Меир, 26. Махмуд Джабер, 33. Маор Леви, 55. Рами Гершон

Главный тренер: Барак Бахар.

Встреча "Маккаби" - "Нефтчи" состоится сегодня на стадионе "Самми Офер" в 21:00 по бакинскому времени. Первая встреча в Баку завершилась ничьей - 3:3.