Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны даты первых игр 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной Футбольной Лиги (ПФЛ), игры, которые в прямом эфире будет показывать канал “CBC Sport”, пройдут в 2 дня.
Кубок Азербайджана
1/4 финала, первые игры
10 декабря (воскресенье)
14:00. “Кешля” – “Кяпяз”
“Интер Арена”
16:00. “Зиря” – “Нефтчи”
Стадион спорткомплекса Зиря
11 декабря (понедельник)
16:00. “Габала” – “Сябаил”
Стадион. Габала
19:00. “Карабах” – “Сумгайыт”
“Азерсун Арена”
Şamo QuliyevАвтор новости
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