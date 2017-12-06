 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Стали известны даты первых игр 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу

    Игры пройдут в 2 дня

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны даты первых игр 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

    Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной Футбольной Лиги (ПФЛ), игры, которые в прямом эфире будет показывать канал “CBC Sport”, пройдут в 2 дня.

    Кубок Азербайджана

    1/4 финала, первые игры

    10 декабря (воскресенье)

    14:00. “Кешля” – “Кяпяз”

    “Интер Арена”

    16:00. “Зиря” – “Нефтчи”

    Стадион спорткомплекса Зиря

    11 декабря (понедельник)

    16:00. “Габала” – “Сябаил”

    Стадион. Габала

    19:00. “Карабах” – “Сумгайыт”

    “Азерсун Арена”

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi