Стали известны даты первых игр 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу

6 декабря, 2017 08:53

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны даты первых игр 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу. Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной Футбольной Лиги (ПФЛ), игры, которые в прямом эфире будет показывать канал “CBC Sport”, пройдут в 2 дня. Кубок Азербайджана 1/4 финала, первые игры 10 декабря (воскресенье) 14:00. “Кешля” – “Кяпяз” “Интер Арена” 16:00. “Зиря” – “Нефтчи” Стадион спорткомплекса Зиря 11 декабря (понедельник) 16:00. “Габала” – “Сябаил” Стадион. Габала 19:00. “Карабах” – “Сумгайыт” “Азерсун Арена”

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