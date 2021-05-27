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Стал известен победитель Лиги Европы

Стал известен победитель Лиги Европы Испанский футбольный клуб "Вильярреал" в серии пенальти обыграл английский "Манчестер Юнайтед" в финальном матче Лиги Европы.
Футбол
27 мая 2021 г. 01:59
Стал известен победитель Лиги Европы

Испанский футбольный клуб "Вильярреал" в серии пенальти обыграл английский "Манчестер Юнайтед" в финальном матче Лиги Европы.

Как передает Report, встреча прошла в польском Гданьске.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В двух дополнительных таймах команды голов не забили. В дополнительное время счет не изменился, в серии пенальти победил "Вильярреал" (11:10).

Благодаря победе во втором по значимости еврокубковом турнире подопечные Унаи Эмери завоевали право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

Отметим, что Эмери стал первым тренером, который четырежды выигрывал Лигу Европы, ранее он трижды взял трофей с испанской "Севильей" (2014-2016).

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Версия на азербайджанском языке Видео"Vilyarreal" tarixində ilk dəfə Avropa Liqasının qalibi oldu

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