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Стал известен чемпион Турции по футболу

Стал известен чемпион Турции по футболу «Бешикташ» завоевал победу в чемпионате Турции, победив в последнем туре «Гезтепе» (2:1).
Футбол
15 мая 2021 г. 23:39
Стал известен чемпион Турции по футболу

«Бешикташ» завоевал победу в чемпионате Турции, победив в последнем туре «Гезтепе» (2:1).

Как сообщает Report, после 39 матчей «Бешикташ» лидировал с 81 очком. Столько же очков было у «Галатасарая», который уступал лидеру по дополнительным показателям. Третье место занимал «Фенербахче» с 79 очками. Таким образом, лишь победа в последней игре гарантировала «Бешикташу» чемпионство.

Стамбульский клуб выиграл высшую лигу Турции в 21-й раз в истории и впервые с сезона-2016/17. Лишь «Фенербахче» (28 титулов) и «Галатасарай» (23) делали это чаще.

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Версия на азербайджанском языке "Beşiktaş" Türkiyə çempionu oldu

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