Стал известен чемпион Турции по футболу

«Бешикташ» завоевал победу в чемпионате Турции, победив в последнем туре «Гезтепе» (2:1).

«Бешикташ» завоевал победу в чемпионате Турции, победив в последнем туре «Гезтепе» (2:1).

Как сообщает Report, после 39 матчей «Бешикташ» лидировал с 81 очком. Столько же очков было у «Галатасарая», который уступал лидеру по дополнительным показателям. Третье место занимал «Фенербахче» с 79 очками. Таким образом, лишь победа в последней игре гарантировала «Бешикташу» чемпионство.

Стамбульский клуб выиграл высшую лигу Турции в 21-й раз в истории и впервые с сезона-2016/17. Лишь «Фенербахче» (28 титулов) и «Галатасарай» (23) делали это чаще.