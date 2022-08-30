Стадион Bakcell Arena закрывается на ремонт

Стадион Bakcell Arena, где клуб "Нефтчи" проводит домашние матчи, закрыт на ремонт.

Стадион Bakcell Arena, где клуб "Нефтчи" проводит домашние матчи, закрыт на ремонт.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), "черно-белые" обратились для обновления травяного покрытия арены.

Премьер-Лига Азербайджана

Программа VII тура

16 сентября (пятница)

20:30. "Сабаил" – "Нефтчи"

ASCO Arena

18:00. "Сабах” - "Туран Товуз"

Bank Respublika Arena

17 сентября (суббота)

19:00. "Габала" – "Сумгайыт"

Городской стадион Габалы

18 сентября (воскресенье)

18:00. "Кяпяз" – "Шамахы"

Городской стадион Габалы

20:30. "Зиря" – "Карабах"

Стадион спортивного комплекса Зиря.