Стадион Bakcell Arena закрывается на ремонт 

Стадион Bakcell Arena, где клуб "Нефтчи" проводит домашние матчи, закрыт на ремонт.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), "черно-белые" обратились для обновления травяного покрытия арены.
Премьер-Лига Азербайджана
Программа VII тура
16 сентября (пятница)
20:30. "Сабаил" – "Нефтчи"
ASCO Arena
18:00. "Сабах” - "Туран Товуз"
Bank Respublika Arena
17 сентября (суббота)
19:00. "Габала" – "Сумгайыт"
Городской стадион Габалы
18 сентября (воскресенье)
18:00. "Кяпяз" – "Шамахы"
Городской стадион Габалы
20:30. "Зиря" – "Карабах"
Стадион спортивного комплекса Зиря.