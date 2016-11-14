Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось чрезвычайное заседание Исполнительного комитета АФФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на заседании приняли участие президент структуры Ровнаг Абдуллаев, I вице-президент Рауф Алиев, вице-президент Эльшад Насиров, другие члены Исполнительного комитета Искендер Джавадов и Вагиф Садыгов.

После проведенных обсуждений приняли решение касательно информирования Исполнительного комитета о результатах расследований, проведенных АФФА касательно игр с подозрительными результатами.

Кроме того, здесь установили дату очередной конференции АФФА. Ее назначили на первую половину марта 2017 года. Генсекретариату было поручено определить конкретную дату конференции.

Была также выдвинута кандидатура генсека АФФА Эльхана Мамедова в членство Исполнительного комитета УЕФА.