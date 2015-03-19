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    "Барселона" и "Ювентус" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

    Барселона обыграла Манчестер Сити, Боруссия уступила Ювентусу

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В среду матчами в Дортмунде и Барселоне завершилась четырехдневная сессия ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов - состоялись последние два поединка этой стадии и определились все четвертьфиналисты.

    "Боруссия" (Дортмунд. Германия) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 0:3

    Первый матч - 1:2

    "Барселона" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 1:0

    Первый матч - 2:1

    Тем самым в 1/4 финала вышли "Ювентус" и "Барселона". Напомним, что жеребьевка четвертьфинального этапа Лиги чемпионов запланирована на 20 марта в Ньоне, Швейцария. В ней примут участие:

    "Бавария", ПСЖ, "Порту", "Реал", "Монако", "Атлетико", "Барселона" и "Ювентус".

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