"Барселона" и "Ювентус" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В среду матчами в Дортмунде и Барселоне завершилась четырехдневная сессия ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов - состоялись последние два поединка этой стадии и определились все четвертьфиналисты.
"Боруссия" (Дортмунд. Германия) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 0:3
Первый матч - 1:2
"Барселона" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 1:0
Первый матч - 2:1
Тем самым в 1/4 финала вышли "Ювентус" и "Барселона". Напомним, что жеребьевка четвертьфинального этапа Лиги чемпионов запланирована на 20 марта в Ньоне, Швейцария. В ней примут участие:
"Бавария", ПСЖ, "Порту", "Реал", "Монако", "Атлетико", "Барселона" и "Ювентус".
News DepartmentАвтор новости