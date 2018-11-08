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    Состоялись матчи четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В групповой стадии Лиги чемпионов состоялись матчи 4-го тура. 

    Как сообщает Report, наиболее интересная игра прошла между итальянским футбольным клубом "Ювентус" и английским "Манчестер Юнайтедом".  "Ювентус" в домашнем матче уступил сопернику со счетом 1:2.  Единственный мяч в составе хозяев забил Криштиану Роналду. 

    Португалец отличился в матче с бывшей командой на 65-й минуте, гол стал для него первым в Лиге чемпионов в составе "Ювентуса". За гостей мячи забили Хуан Мата (86) и Алекс Сандро (89 - автогол).

    В другом матче группы Н испанская "Валенсия" дома обыграла швейцарский "Янг Бойз" со счетом 3:1. 

    "Ювентус" (9 очков), потерпевший первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, лидирует в квартете, следом расположились "Манчестер Юнайтед" (7), "Валенсия" (5) и "Янг Бойз" (1).

    В группе Е немецкая "Бавария" дома обыграла греческий АЕК (2:0), а португальская "Бенфика" дома сыграла вничью с голландским "Аяксом" (1:1). "Бавария" возглавляет квартет с десятью очками, "Аякс" (8 очков) идет вторым, "Бенфика" (4) - третьей, АЕК (0) замыкает таблицу.

    В группе F английский "Манчестер Сити" благодаря хет- трику бразильца Габриэла Жезуса дома разгромил украинский "Шахтер" (6:0). 

    Французский "Лион" на своем поле сыграл вничью с немецким "Хоффенхаймом" (2:2). Английский клуб (9 очков) лидирует в группе, следом расположились "Лион" (6), "Хоффенхайм" (2) и "Шахтер" (2). 

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