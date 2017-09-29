Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Состоялись игры второго тура Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, не одержавшие побед в первом туре представители турецких команд, встречались с португальскими клубами.

В группе C "Истанбул ББ" гостил у "Браги", а в группе İ "Коньяспор" принимал "Гимараиш". В обеих встречах хозяева победили с одинаковым счетом - 2:1.

Соперники "Карабаха" по 3-у квалификационному раунду и раунду плей-офф Лиги Чемпионов, молдавский "Шериф" и датский "Копенгаген" соответственно сошлись в очном противостоянии в группе F. Счет в игре не был открыт.

Результаты тура:

Группа G

21:00. "Виктория" (Чехия) - "Хапоэль" (Бир-Шева, Израиль) - 3:1

21:00. "Лугано" (Швейцария) - "Стяуа" (Румыния) - 1:2

Набранные очки: "Стяуа" - 6, , "Виктория" - 3, "Хапоэль" - 3, "Лугано" - 0.

Группа H

21:00. БАТЭ (Беларусь) - "Арсенал" (Англия) - 2:4

21:00. "Кёльн" (Германия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:1

Набранные очки: "Арсенал" - 6, " Црвена Звезда " - 4, БАТЭ - 1, "Кёльн" - 0.

Группа İ

21:00. "Коньяспор" (Турция) - "Гимараиш" (Португалия) - 2:1

21:00. "Зальсбург" (Австрия) - "Марсель" (Франция) - 1:0

Набранные очки: "Зальсбург" - 4, "Коньяспор" - 3, "Марсель" - 3, "Гимараиш" - 1.

Группа J

21:00. "Атлетик" (Испания) - "Заря" (Украина) - 0:1

21:00. "Остерсун" (Швеция) - "Герта" (Германия) - 1:0

Набранные очки: "Остерсун" - 6, "Заря" - 3, "Атлетик" - 1, "Герта" - 1.

Группа K

21:00. "Ницца" (Франция) - "Витесс" (Голландия) - 3:0

21:00. "Лацио" (Италия) - "Зульте Варегем" (Бельгия) - 2:0

Набранные очки: "Ницца" - 6, "Лацио" - 6, " Зульте Варегем " - 0, "Витесс" - 0.

Группа L

21:00. "Зенит" (Россия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 3:1

21:00. "Русенбург" (Норвегия) - "Вардар" (Македония) - 3:1

Набранные очки: "Зенит" - 6, " Реал Сосьедад " - 3, " Русенбург " - 3, "Вардар" - 0.

Группа A

19:00. "Астана" (Казахстан) - "Славия" (Чехия) - 1:1

23:05. "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Вилльяреал" (Испания) - 0:0

Набранные очки: "Славия" - 4, " Вилльяреал" - 4, "Астана" - 1, "Маккаби" - 1.

Группа B

23:05. "Скендербеу" (Албания) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 1:1

23:05. "Партизан" (Сербия) - "Динамо" (Киев, Украина) - 2:3

Набранные очки: "Динамо" - 6, "Янг Бойз" - 2, "Партизан" - 1, " Скендербеу " - 1.

Группа C

23:05. "Брага" (Португалия) - "Истанбул ББ" (Турция) - 2:1

23:05. "Людогорец" (Болгария) - "Хоффенхайм" (Германия) - 2:1

Набранные очки:"Брага" - 6, " Людогорец " - 4, " Истанбул ББ " - 1, " Хоффенхайм" - 0.

Группа D

23:05. "Милан" (Италия) - "Риека" (Хорватия) - 3:2

23:05. AEK (Греция) - "Аустрия" (Австрия) - 2:2

Набранные очки:"Милан" - 6, AEK - 4, "Аустрия" - 1, "Риека" - 0.

Группа E

23:05. "Лион" (Франция) - "Аталанта" (Италия) - 1:1

23:05. "Эвертон" (Англия) - "Аполлон" (Кипр) - 2:2

Набранные очки: "Аталанта" - 4, "Аполлон" - 2, "Лионn" - 2, "Эвертон" - 1.

Группа F

23:05. "Локомотив" (Россия) - "Злин" (Чехия) - 3:0

23:05. "Шериф" (Молдова) - "Копенгаген" (Дания) - 0:0

Набранные очки: "Локомотив" - 4, "Копенгаген" - 2, "Шериф" - 2, "Злин" - 1