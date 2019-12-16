Лига Европы: "Башакшехир" встретится со "Спортингом", "Манчестер Юнайтед" - с "Брюгге"

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает Report, на мероприятии, организованном в штаб-квартире континентальной футбольной структуры в швейцарском городе Ньон, был определен соперник единственного представителя Турции - "Башакшехира":
"Вулверхэмптон" (Англия) - "Эспаньол" (Испания)
"Спортинг" (Португалия) - "Башакшехир" (Турция)
"Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Голландия)
"Байер" (Леверкузен, Германия) - "Порто" (Португалия)
"Копенгаген" (Дания) - "Селтик" (Шотландия)
АПОЭЛ (Кипр) - "Базель" (Швейцария)
ЧФР (Румыния) - "Севилья" (Испания)
"Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия)
"Алкмар" (Голландия) - ЛАСК (Австрия)
"Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Лудогорец" (Болгария) - "Интер" (Италия)
"Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Зальцбург" (Австрия)
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Бенфика" (Португалия)
"Валфсбург" (Германия) - "Мальмо" (Швеция)
"Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия)
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия).
Отметим, что первые игры пройдут 20 февраля, ответные - 27 февраля 2020 года.
Şamo QuliyevАвтор новости