Лига Европы: "Башакшехир" встретится со "Спортингом", "Манчестер Юнайтед" - с "Брюгге"

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА

16 декабря, 2019 16:56

https://report.az/storage/news/b5977b54421eac46f5e84d4ad45cd8eb/8e26d464-1183-430f-8fbf-1d0a555aa4f0_292.jpg Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Как сообщает Report, на мероприятии, организованном в штаб-квартире континентальной футбольной структуры в швейцарском городе Ньон, был определен соперник единственного представителя Турции - "Башакшехира": "Вулверхэмптон" (Англия) - "Эспаньол" (Испания) "Спортинг" (Португалия) - "Башакшехир" (Турция) "Хетафе" (Испания) - "Аякс" (Голландия) "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Порто" (Португалия) "Копенгаген" (Дания) - "Селтик" (Шотландия) АПОЭЛ (Кипр) - "Базель" (Швейцария) ЧФР (Румыния) - "Севилья" (Испания) "Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия) "Алкмар" (Голландия) - ЛАСК (Австрия) "Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) "Лудогорец" (Болгария) - "Интер" (Италия) "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Зальцбург" (Австрия) "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Бенфика" (Португалия) "Валфсбург" (Германия) - "Мальмо" (Швеция) "Рома" (Италия) - "Гент" (Бельгия) "Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия). Отметим, что первые игры пройдут 20 февраля, ответные - 27 февраля 2020 года.