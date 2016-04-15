Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает Report, жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон.

Жребий тянул посол финального матча, бывший футболист Деян Станкович. По результатам жеребьевки, соперником команды "Манчестер Сити" (Великобритания) стала испанская команда "Реал Мадрид", а команда "Атлетико" (также Испания) будет играть с "Баварией" (Германия).

Первые игры пройдут 26-27 апреля, а ответные встречи - 3-4 мая. Финал состоится 28 мая в Милане на стадионе "Сан Сиро".