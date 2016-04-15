 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов по футболу

    Реал Мадрид стал соперником Манчестер Сити

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов по футболу.

    Как сообщает Report, жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон.

    Жребий тянул посол финального матча, бывший футболист Деян Станкович. По результатам жеребьевки, соперником команды "Манчестер Сити" (Великобритания) стала испанская команда "Реал Мадрид", а команда "Атлетико" (также Испания) будет играть с "Баварией" (Германия).

    Первые игры пройдут 26-27 апреля, а ответные встречи - 3-4 мая. Финал состоится 28 мая в Милане на стадионе "Сан Сиро". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi