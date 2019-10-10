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Состоялась встреча руководителей АФФА и ФАБ

​Состоялась встреча руководителей АФФА и ФАБ

Перед товарищеской игрой между сборными Азербайджана и Бахрейна, в которой победу со счетом 3:2 одержала наша команда, состоялась встреча представителей Футбольной Ассоциации Бахрейна (ФАБ) и АФФА.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на встрече приняли участие первый вице-президент Рауф Алиев, член Исполнительного Комитета Искендер Джавадов, генеральный секретарь Эльхан Мамедов, а также вице-президент ФАБ Али Аль Буаинаин и генеральный секретарь Ибрагим Аль Буаинаин.

Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества и обменялись мнениями.

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