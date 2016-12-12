Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоится жеребьевка 1/16 финала Евролиги.

Как сообщает Report, на церемонии в швейцарском городе Ньон определятся соперники трех турецких команд.

Все они заняли третье место в Лиге чемпионов и продолжат борьбу в Евролиге. "Бешикташ", "Фенербахче" и "Османлыспор" попали в корзину "несеяных".

В 1/16 финала не смогут бороться друг с другом две команды одной страны, а также команды России и Украины.

16:00. Церемония жеребьевки

Лига Европы, 1/16 финала

"Сеяные": "Аякс" (Голландия), АПОЭЛ (Кипр), "Бешикташ" (Турция), "Фенербахче" (Турция), "Фиорентина" (Италия), "Генк" (Бельгия), "Копенгаген" (Дания), "Лион" (Франция), "Османлыспор" (Турция), "Рома" (Италия), "Шальке" (Германия), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Спарта" (Прага, Чехия), "Сент-Этьен" (Франция), "Тоттенхем" (Англия), "Зенит" (Россия).

"Несеяные": "Андерлехт" (Бельгия), "Астра" (Джурджу, Румыния), "Атлетик" (Бильбао, Испания), АЗ-Алкмар (Голландия), "Боруссия" (Мёнхенгладбах, Германия), "Сельта" (Испания), "Гент" (Бельгия), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), "Краснодар" (Россия), "Легия" (Польша), "Лудогорец" (Болгария), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), ПАОК (Греция), "Ростов" (Россия), "Вильярреал" (Испания).

Матчи 1/16 финала пройдут 16 и 23 февраля.