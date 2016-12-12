 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Состоится жеребьевка 1/16 финала Евролиги

    Все 3 турецких клуба попали в корзину несеяных

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоится жеребьевка 1/16 финала Евролиги.

    Как сообщает Report, на церемонии в швейцарском городе Ньон определятся соперники трех турецких команд. 

    Все они заняли третье место в Лиге чемпионов и продолжат борьбу в Евролиге. "Бешикташ", "Фенербахче" и "Османлыспор" попали в корзину "несеяных".

    В 1/16 финала не смогут бороться друг с другом две команды одной страны, а также команды России и Украины.

    16:00. Церемония жеребьевки 

    Лига Европы, 1/16 финала

    "Сеяные": "Аякс" (Голландия), АПОЭЛ (Кипр), "Бешикташ" (Турция), "Фенербахче" (Турция), "Фиорентина" (Италия), "Генк" (Бельгия), "Копенгаген" (Дания), "Лион" (Франция), "Османлыспор" (Турция), "Рома" (Италия), "Шальке" (Германия), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Спарта" (Прага, Чехия), "Сент-Этьен" (Франция), "Тоттенхем" (Англия), "Зенит" (Россия).

    "Несеяные": "Андерлехт" (Бельгия), "Астра" (Джурджу, Румыния), "Атлетик" (Бильбао, Испания), АЗ-Алкмар (Голландия), "Боруссия" (Мёнхенгладбах, Германия), "Сельта" (Испания), "Гент" (Бельгия), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), "Краснодар" (Россия), "Легия" (Польша), "Лудогорец" (Болгария), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), ПАОК (Греция), "Ростов" (Россия), "Вильярреал" (Испания).

    Матчи 1/16 финала пройдут 16 и 23 февраля. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi