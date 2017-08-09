Составлен список самых результативных футболистов чемпионата Азербайджана - СПИСОК

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Профессиональная футбольная Лига накануне 26-го чемпионата Азербайджана, который стартует 11 августа, составила список самых результативных футболистов.
Как сообщает Report, в список включены футболисты, забившие 50 и более голов в 25 предыдущих чемпионатах
До сегодняшнего чемпионата это удалось 34 игрокам. Из них 10 человек побили планку в 100 голов.
Список, в котором не учтены аннулированные голы и голы, забитые в неоконченных матчах, возглавляет Hазим Алиев.
В активе лучшего бомбардира чемпионата Азербайджана - 183 гола. Мушвиг Гусейнов с 125 голами на второй позиции в списке, Ровшан Ахмедов с 116 мячами занял 3-е место. Среди футболистов, забивших более 50 голов, есть два легионера. Это Бадри Кварацхелия с 72 голами и Георгий Адамия с 61 мячом.
|Место
|Футболист
|Голы
|1.
|Назим Алиев
|183
|2.
|Мушвиг Гусейнов
|125
|3.
|Ровшан Ахмедов
|116
|4-5.
|Гурбан Гурбанов
|115
|Самир Алекперов
|115
|6.
|Алай Бахрамов
|108
|7.
|Надир Набиев
|103
|8-9.
|Хагани Мамедов
|102
|Вадим Васильев
|102
|10.
|Кянан Каримов
|101
|11.
|Муса Гурбанов
|94
|12.
|Фазил Парваров
|89
|13.
|Самир Мусаев
|88
|14-15.
|Фаррух Исмайлов
|85
|Имамяр Сулейманов
|85
|16.
|Самир Алиев
|84
|17.
|Исмаил Мамедов
|76
|18.
|Ильхам Мамедов
|74
|19.
|Азер Исаев
|73
|20.
|Паша Алиев
|72
|21.
|Бадри Кварацхелия
|71
|22.
|Заур Рамазанов
|70
|23.
|Юнис Гусейнов
|66
|24-25.
|Видади Рзаев
|65
|Махир Алиев
|65
|26-28.
|Махмуд Гурбанов
|61
|Рамиз Мамедов
|61
|Георгий Адамия
|61
|29.
|Рашад Абдуллаев
|58
|30.
|Гасан Абдуллаев
|51
|31-34.
|Вагиф Джавадов
|50
|Вугар Гамбаров
|50
|Мехман Бахышов
|50
|Ялчын Багиров
|50
Şamo QuliyevАвтор новости
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