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    Соперник "Карабаха" в Лиге Европы хочет приобрести Хамеса Родригеса

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Английский футбольный клуб "Арсенал" заинтересован в приобретении колумбийского полузащитника немецкой "Баварии" Хамеса Родригеса.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Don Balon.

    Отмечается, что лондонский клуб готов заплатить €50 млн за переход 27-летнего колумбийца, права на которого принадлежат испанскому "Реалу".

    В текущем сезоне Родригес в составе "Баварии" провел два матча. В предыдущем сезоне он сыграл 39 матчей в различных турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 14 результативных передач.

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