​Соперник "Карабаха" осуществил трансфер двух легионеров

Соперник "Карабаха" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА албанский клуб "Партизани" включил в состав двух легионеров.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, чемпион страны подписал контракт с Теофилусом Соломоном на условиях 2+1 год. 23-летний нигерийский нападающий был выкуплен из венгерского "Уйпешта". Другой игрок - Аристотель Ромеро. 24-летний полузащитник был арендован на один год у итальянского клуба "Кротоне".

Команда из Тираны продлила контракт с защитником Лябинот Ибрагими на один год. Клуб попрощался с игроком Лумом Реджепи.

Отметим, что "Карабах" проведет свой первый матч с "Партизани" 10 июля. Ответный матч пройдет в Баку через неделю после первого матча.