Соперник "Карабах"а в рамках 6-го тура Серии А одержал победу

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ "Рома" провела очередной матч в рамках 6-го тура Серии А по футболу.

Как сообщает Report, в матче-открытии тура римляне принимали "Удинезе".

Игра, прошедшая на стадионе "Олимпико", завершилась победой хозяев со счетом 3:1. "Желто-красные" все три мяча забили в первом тайме.

Так, на 12-й минуте отличился Эдин Джекл, а на 30-й и 45-й минутах матча дубль оформил Стефан аль-Шаарави. На 89-й минуте у римлян был шанс забить четвертый мяч, но Диего Перотта не реализовал пенальти. Минуту спустя Йенс Ларсен размочил счет.

После этой победы римляне, набрав 12 очков, занимают 4-ю позицию в турнирной таблице. "Удинезе" с 3 очками находится на 16-й строчке.

"Рома" проведет следующую игру 27 сентября в Баку против "Карабах"а. Игра в рамках 2-го тура группы С Лиги Чемпионов состоится на Бакинском Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.