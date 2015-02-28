​Сол Кэмпбелл может стать мэром Лондона

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл может баллотироваться в мэры Лондона на ближайших выборах, которые пройдут через год.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, кандидатура 40-летнего экс-игрока "Арсенала" будет выдвинута партией консерваторов.

Соответствующие консультации в ней уже прошли. Сам футболист отметил, что пока не принял окончательного решения о выдвижении своей кандидатуры. При этом он обозначил основные направления, в которых будет работать в случае избрания мэром.

Кэмпбелл рассчитывает улучшить условия жизни в пригородах Лондона, а также увеличить число парламентариев, представляющих этнические меньшинства.