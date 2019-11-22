​SOCAR и "Фенербахче" опровергли утверждения о спонсорстве

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) выразила отношение к новостям о спонсировании турецкого футбольного клуба "Фенербахче".

Замначальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий структуры Ибрагим Ахмедов заявил Report, что данные утверждения безосновательны.

"Периодически появляются такие слухи. У нас нет планов конкретного спонсирования в данном направлении", - подчеркнул он.

Клуб "Фенербахче" также опроверг эту информацию: "На некоторых сайтах и в соцсетях появилась информация, с указанием названия компании и суммы, что право на название "Фенербахче" будет продано сроком на 15 лет. Мы призываем своих акционеров не верить этим не соответствующим действительности новостям".

Отметим, что турецкие СМИ написали, что SOCAR проспонсирует "Фенербахче" на 450 млн евро. Также утверждалось, что подобные намерения имеются у компании Red Bull.