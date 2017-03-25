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    Снежная буря сорвала матч в Исландии - ВИДЕО

    Футболистам пришлось покинуть поле на 70-й минуте

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Матч Кубка исландской лиги между командами «Фрам» и «Брейдаблик» был прерван из-за сильной снежной бури.

    Как передает Report, участники встречи пытались продолжать игру, но им пришлось покинуть поле на 70-й минуте.

    Большинство футболистов сразу отправились в раздевалки при счёте 1:0 в пользу «Брейдаблика», однако некоторые пытались переждать непогоду на скамейке запасных. Вратарь «Фрама» опубликовал видео стихии в своём «твиттере».

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