СМИ: После предстоящего в Баку финала "Челси" уволит главного тренера

После предстоящего в Баку финала Лиги Европы УЕФА главного тренера английского "Челси" Маурицио Сарри отправят в отставку.

Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, руководство синих и в частности владелец клуба Роман Абрамович хотят уволить 60-летнего итальянского специалиста из-за его напряжённых отношений с болельщиками.

Фанаты лондонцев не в восторге от игрового стиля Сарри, и "Челси" готов к расставанию с ним, несмотря на выход в Лигу чемпионов и финал Кубка лиги, а также возможную победу в Лиге Европы.

Отметим, что на завершившейся на прошлой неделе английской Премьер-лиге "Челси" занял третье место. Предстоящая 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе финальная встреча начнется в 23:00.