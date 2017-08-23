СМИ: "Бешикташ" в Баку проведет товарищеский матч с азербайджанской командой

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Бешикташ" приедет в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Milliyet, "Черные орлы" проведут товарищеский матч с одной из азербайджанских команд. Матч запланирован на перерыв в матчах национальных сборных. Матчи сборных пройдут 1-6 сентября.

Следует отметить, что не указывается с какой командой Азербайджана будет играть "Бешикташ". Два месяца назад президент клуба Фикрет Орман объявил, что в рамках азиатского тура они также посетят Баку. На прошлой неделе газета Sabah написала, что 2-го или 3-го сентября "Габала" проведет товарищеский матч против "Галатасарая".