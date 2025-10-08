Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Футбол
    • 08 октября, 2025
    • 03:52
    СМИ: Бавария намерена продлить контракт с Кейном

    Мюнхенская "Бавария" намерен начать переговоры с английским нападающим клуба Гарри Кейном о продлении контракта.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Действующий контракт форварда предусматривает отступные в размере € 65 млн на лето 2026 года. Однако активировать эту опцию можно до 31 января 2025 года.

    План мюнхенского клуба состоит в том, чтобы дождаться истечения срока действия пункта об отступных, а затем активизировать переговоры с Кейном о новом контракте. В "Баварии" надеются, что форвард не заинтересован в возвращении в Англию.

    Кейн является самым высокооплачиваемым игроком команды с окладом в € 24 млн в год. В немецком гранде не хотят повышать зарплату нападающему. "Бавария" стремится сокращать траты. Кроме того, Кейну исполнится 34 года на момент окончания контракта в 2027 году.

    ФК "Бавария" продление контракта Гарри Кейн
    "Bavariya" Keynlə müqaviləni uzatmaq istəyir

