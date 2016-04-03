​Скончался известный итальянский футболист и тренер Чезаре Мальдини

Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Известный в прошлом итальянский футболист и тренер Чезаре Мальдини скончался в возрасте 84 лет в ночь на воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Мальдини играл на позиции центрального защитника. Карьеру футболиста начал в 21 год в клубе "Триестина", в котором провел два сезона (1952-54). Большую часть карьеры футболиста Мальдини выступал в составе "Милана", в котором с 1954 по 1966 гг. сыграл 412 матчей во всех турнирах. За сборную Италии провел 14 игр.

В качестве игрока "Милана" становился четырехкратным чемпионом Италии и обладателем Кубка европейских чемпионов-1962/63.

После завершения карьеры игрока в 1967 году возглавлял клубы "Милан", "Парма", "Фоджа", "Тернана", молодежную сборную Италии, национальные команды Италии и Парагвая. В качестве тренера "молодежки" трижды выигрывал чемпионат Европы (1992, 1994, 1996). "Милан" под руководством Мальдини стал обладателем Кубка Италии-1972/73 и Кубка обладателей кубков-1972/73.

Его сын Паоло Мальдини также стал прославленным футболистом, завоевав множество титулов, а также став серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.