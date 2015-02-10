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    ​"Симург" одержал победу над "Габалой"

    Вратаря Габалы выгнали с поля

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня стартовал XXI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, первая игра тура прошла на закатальском городском стадионе.

    Команда "Симург" встретилась с клубом "Габала". Встреча завершилась победой хозяев - 2:0. Оба гола забил Драган Черан.

    Голы были забиты на 25-ой минуте игры и во время дополнительных 3-х минут. Во время предоставленных в первой части игры дополнительных трех минут из-за грубой игры от матча отстранили вратаря "Габалы" Дмитрия Безотосного. По этой причине, во время пенальти ворота защищал запасной голкипер Анар Назиров. После убедительной победы "Симург" возвысился до 3-ей ступени, набрав 28 очков. А "Габала" довольствовалась 6-й ступенью (22 очка).

    Отметим, что остальные игры тура пройдут 11 февраля. Сначала встретятся команды "Баку" и "Сумгайыт", затем АЗАЛ и "Карабах" и в заключение - "Нефтчи" и "Хазар-Лянкяран".  

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