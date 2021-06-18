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Швеция победила Словакию в матче ЕВРО-2020

Швеция победила Словакию в матче ЕВРО-2020 В группе E чемпионата Европы по футболу стартовал второй тур.
Футбол
18 июня 2021 г. 19:11
Швеция победила Словакию в матче ЕВРО-2020

В группе E чемпионата Европы по футболу стартовал второй тур.

Как сообщает Report, cборные Швеции и Словакии встретились лицом к лицу на одноименном стадионе в Санкт-Петербурге.

Судьбу матча решил один гол. Решающую победу скандинавам принес Эмиль Форсберг, отличившийся в пенальти на 77-й минуте.

Набравшая 4 очка сборная Швеции вышла в лидеры. Словаки с 3 баллами на втором месте.

В другом матче этой группы встретятся сборные Испании и Польши. Игра в Севилье начнется в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAVRO-2020: İsveç millisi Slovakiyaya qalib gəldi

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