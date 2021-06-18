Швеция победила Словакию в матче ЕВРО-2020

В группе E чемпионата Европы по футболу стартовал второй тур.

В группе E чемпионата Европы по футболу стартовал второй тур.

Как сообщает Report, cборные Швеции и Словакии встретились лицом к лицу на одноименном стадионе в Санкт-Петербурге.

Судьбу матча решил один гол. Решающую победу скандинавам принес Эмиль Форсберг, отличившийся в пенальти на 77-й минуте.

Набравшая 4 очка сборная Швеции вышла в лидеры. Словаки с 3 баллами на втором месте.

В другом матче этой группы встретятся сборные Испании и Польши. Игра в Севилье начнется в 23:00 по бакинскому времени.