Штефан Кунц: Сборная Азербайджана хорошо играет на своем поле

Баку. 9 ноября. REPORT/ Главный тренер сборной Германии U-21 по футболу Штефан Кунц ответил на вопросы журналистов на послематчевой пресс-конференции, вслед за тем как его подопечные разгромили сборную Азербайджана со счетом 7:0.

Как передает Report, сначала Кунц дал оценку самой игре:

- Несмотря на то, что выиграли с крупным счетом в Германии, мы со всей серьёзностью готовились к этой игре. Сборная Азербайджана хорошо играет на своем поле. Мы могли потерять очки в этой игре. Поэтому мы были хорошо настроены на игру.

Как главный тренер я очень рад, что моя команда выиграла с крупным счетом. Мы забили на первых минутах матча. Команда выполнила все поставленные мною задачи. Я получил удовольствие от игры своей команды.

- Как футболист ваш самый большой успех имел место 21 год назад, когда в составе сборной страны вы стали чемпионами Европы. Тогдашний ваш главный тренер Берти Фогтс долгое время тренеровал сборную Азербайджана. В годы его тренерской работы тут, он неоднократно заявлял, что Азербайджан не футбольная, а шахматная страна. После того, как ваша команда забила 13 мячей в 2 играх согласны ли вы с вашим бывшим тренером?

- Я не умею играть в шахматы. Поэтому не могу сказать, какие тут шахматисты (смеется). Я с уважением отношусь к каждому сопернику. Поэтому не хотелось бы оценивать игру соперника.

- Чего вы ожидали сегодня от сборной Азербайджана?

- Сборная Азербайджана отчаянно боролась. В основном, они создавали опасные моменты со стандартных положений.

- В первой игре вы победили со счетом 6:1. Обычно после таких игр футболисты с трудом настраиваются на матч. Как вы смогли настроить вашу команду на игру в Баку после предыдущей игры?

- Большинство членов команды профессиональные футболисты. Например, Дахуд часто получает шанс играть в составе “Боруссии”. Большинство из них выступали и перед 80-тысячными трибунами, и должны были бороться перед 100 болельщиками. Поэтому не нужно было чего-то специального, чтобы настроить команду на эту игру.

- Остались ли вы довольны стадионом?

- Поле было в прекрасном состоянии. Раздевалка также была в хорошем состоянии и чистой. Вчера перед тренировкой я попросил полить поле. Сразу было исполнено. Здешние люди очень искренние и дружелюбные.

- Как по-вашему, не ошибся ли Ренат Дадашов, променяв Германию на Азербайджан?

- У меня мало сведений о Ренате. Сегодня я его увидел впервые. После такой игры сложно сказать что-либо о нем.