​Шесть человек задержаны в Лансе за правонарушения во время матча Англия - Уэльс

Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Шесть человек задержаны сотрудниками французских правоохранительных органов за различные правонарушения во время матча чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Уэльса, который прошел в четверг в Лансе.

Как передает Report, об этом сообщили в префектуре департамента Нор.

"В день матча было зафиксировано два инцидента: на одной из улиц города в сотрудника полиции было брошено пиротехническое изделие, а в фан-зоне перед началом игры было совершено нападение на работника охраны. Виновные в этих правонарушениях - всего их шестеро - были задержаны и временно помещены под стражу", - указали в префектуре.

Сборная Англии выиграла у команды Уэльса со счетом 2:1 в матче группы В чемпионата Европы, который проходит во Франции. Благодаря победе англичане набрали 4 очка и вышли в лидеры квартета, в котором также выступают команды России и Словакии. Второе место с 3 баллами занимают валлийцы, третье - словаки (3), четвертое - россияне (1).