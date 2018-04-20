 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Shamkirchess 2018: Сегодня двое азербайджанских шахматистов сыграют друг с другом

    Шахрияр Мамедъяров же сыграет черными фигурами с поляком Радославом Войташеком© Report

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся встречи 2-го тура супертурнира ShamkirChess 2018, посвященного памяти покойного азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.

    Как сообщает Report, двое азербайджанских шахматистов сыграют друг с другом. Теймур Раджабов белыми фигурами сыграет с Рауфом Мамедовым. Шахрияр Мамедъяров же сыграет черными фигурами с поляком Радославом Войташеком

    Турнирная программа:

    Сергей Карякин (Россия) - Динг Лирен (Китай)

    Магнус Карлсен (Норвегия) - Давид Навара (Чехия)

    Теймур Раджабов (Азербайджан) - Рауф Мамедов (Азербайджан)

    Веселин Топалов (Болгария) - Аниш Гири (Голландия)

    Радослав Войташек (Польша) - Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)

    Встречи начнутся в 15:00.

    Отметим, что в первом туре все встречи завершились ничьей. В настоящее время все 10 участников супертурнира имеют в активе по 0,5 очков.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi