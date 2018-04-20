Shamkirchess 2018: Сегодня двое азербайджанских шахматистов сыграют друг с другом

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня состоятся встречи 2-го тура супертурнира ShamkirChess 2018, посвященного памяти покойного азербайджанского гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как сообщает Report, двое азербайджанских шахматистов сыграют друг с другом. Теймур Раджабов белыми фигурами сыграет с Рауфом Мамедовым. Шахрияр Мамедъяров же сыграет черными фигурами с поляком Радославом Войташеком

Турнирная программа:

Сергей Карякин (Россия) - Динг Лирен (Китай)

Магнус Карлсен (Норвегия) - Давид Навара (Чехия)

Теймур Раджабов (Азербайджан) - Рауф Мамедов (Азербайджан)

Веселин Топалов (Болгария) - Аниш Гири (Голландия)

Радослав Войташек (Польша) - Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан)

Встречи начнутся в 15:00.

Отметим, что в первом туре все встречи завершились ничьей. В настоящее время все 10 участников супертурнира имеют в активе по 0,5 очков.