​"Севилья" второй сезон подряд стала победителем Лиги Европы - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В финале Лиги Европы сезона — 2014/15 на стадионе «Народовы» в Варшаве «Севилья» обыграла со счётом 3:2 «Днепр».

Как передает Report, Днепропетровская команда вышла вперёд на 7-й минуте благодаря точному удару Николы Калинича.

Сравнять счёт испанцам удалось на 28-й минуте усилиями Гжегожа Крыховяка. А три минуты спустя «Севилья» вышла вперёд: отличился Карлос Бакка. Тем не менее в концовке первого тайма Руслан Ротань счёт сравнял. Победный для андалузской команды мяч забил на 73-й минуте Бакка, сумевший оформить дубль. Таким образом, «Севилья» выиграла Лигу Европы второй раз подряд.

Лига Европы. Финал

Днепр (Украина) – Севилья (Испания) – 2:3

Голы: Калинич, 7 (1:0); Крыховяк, 28 (1:1); Бакка, 31 (1:2); Ротань, 44 (2:2); Бакка, 73 (2:3).