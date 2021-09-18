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Серия А: "Интер" разгромно победил "Болонью"

Серия А: "Интер" разгромно победил "Болонью" Миланский "Интер" разгромил "Болонью" в матче четвертого тура чемпионата Италии со счетом 6:1.
Футбол
18 сентября 2021 г. 22:29
Серия А: Интер разгромно победил Болонью

Миланский "Интер" разгромил "Болонью" в матче четвертого тура чемпионата Италии со счетом 6:1.

Как передает Report, матч проходил на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

В составе победителей отличились Лаутаро Мартинес, Милан Шкриньяр, Николо Барелла, Матиас Весино, Эдин Джеко (дубль). Единственный мяч гостей забил Артур Теате.

После четырех туров "Интер" занимает первое место в чемпионате Италии, имея в своем активе 10 очков. "Болонья" располагается на седьмой строчке, набрав семь очков.

В следующем матче миланский клуб сыграет с "Фиорентиной", а "Болонья" встретится с "Дженоа".

"Интер" является действующим чемпионом Италии.

Серия А

Четвертый тур

"Интер" - "Болонья" - 6:1

Голы: 1:0 - Мартинес (6), 2:0 - Шкриньяр (30), 3:0 - Барелла (34), 4:0 - Весино (54), 5:0 - Джеко (63), 6:0 - Джеко (68), 6:1 - Теате (86).

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