Серия А: Буффон побил рекорд Мальдини

Голкипер туринского "Ювентуса"&Джанлуиджи Буффон превзошел экс-защитника "Милана"&Паоло Мальдини по количеству проведенных в Серии А матчей.

Голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон превзошел экс-защитника "Милана" Паоло Мальдини по количеству проведенных в Серии А матчей.

Как передает Report со ссылкой на Opta, 42-летний вратарь вышел в стартовом составе на встречу 30-го тура чемпионата Италии с "Торино" (4:1). Это 648-й матч Буффона в Серии А. На счету Мальдини - 647 матчей в итальянском чемпионате.

Буффон стал игроком "Ювентуса" летом 2001 года, покинув "Парму". Сумма трансфера составила 52,88 млн. евро. Летом 2018-го голкипер перешел в ПСЖ в статусе свободного агента, но через год бесплатно вернулся в "Ювентус". В нынешнем сезоне голкипер провел семь матчей в чемпионате Италии и пропустил семь мячей.

Паоло Мальдини выступал за "Милан" в 1984-2009 годах. В Серии А защитник сыграл 647 матчей, забил 30 голов.