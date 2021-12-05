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Серия А: "Аталанта" одержала волевую победу над "Наполи"

Серия А: "Аталанта" одержала волевую победу над "Наполи" Футболисты "Аталанты" обыграли "Наполи" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Италии.
Футбол
5 декабря 2021 г. 02:58
Серия А: Аталанта одержала волевую победу над Наполи

Футболисты "Аталанты" обыграли "Наполи" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Италии.

Как передает Report, матч завершился со счетом 3:2 в пользу команды из Бергамо.

В составе победителей голы забили Руслан Малиновский (7-я минута), Мерих Демираль (66) и Ремо Фройлер (71). У проигравших отличились Петр Зелинский (40) и Дрис Мертенс (47).

"Аталанта" одержала пятую победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 34 очка в 16 матчах. "Наполи" идет третьим с 36 очками после 16 встреч.

В следующем туре подопечные Джан Пьеро Гасперини 12 декабря в гостях встретятся с "Вероной", а 8 декабря дома примут испанский "Вильярреал" в заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов. "Наполи" в 17-м туре чемпионата страны 12 декабря дома сыграет с "Эмполи", а 9 декабря на домашнем поле проведет матч шестого тура группового раунда Лиги Европы против английского "Лестера".

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