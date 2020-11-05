Сенсационная победа турецкого клуба

Состоялись еще два матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Состоялись еще два матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, встречи прошли в Турции и России.

Стамбульский "Башакшехир" на стадионе "Фатих Терим" принимал английский "Манчестер Юнайтед". Матч завершился сенсационной победой хозяев поля со счетом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. На 13-й минуте Демба Ба вывел "Башакшехир" вперед. На 40-й минуте Эдин Виска увеличил преимущество. Перед перерывом, Энтони Маршалл сократил счет до минимума.

Это была первая победа "Башакшехир" в группе H. Хотя у турецкой команды на данный момент 3 очка, она находится на последнем месте в группе. "Манчестер Юнайтед" с 6 очками по-прежнему остается лидером.

Еще один матч состоялся в группе F. Российский "Зенит" принимал итальянский "Лацио". Матч завершился вничью 1:1. Александр Ерохин открыл счет на 32-й минуте. На 82-й минуте Фелипе Кайседо сравнял счет.

После этого результата "Лацио" стал единоличным лидером с 5 очками. "Зенит", набравший первое очко в группе, занимает последнее место.