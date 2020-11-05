О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сенсационная победа турецкого клуба

Сенсационная победа турецкого клуба Состоялись еще два матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
5 ноября 2020 г. 00:42
Сенсационная победа турецкого клуба

Состоялись еще два матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, встречи прошли в Турции и России.

Стамбульский "Башакшехир" на стадионе "Фатих Терим" принимал английский "Манчестер Юнайтед". Матч завершился сенсационной победой хозяев поля со счетом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. На 13-й минуте Демба Ба вывел "Башакшехир" вперед. На 40-й минуте Эдин Виска увеличил преимущество. Перед перерывом, Энтони Маршалл сократил счет до минимума.

Это была первая победа "Башакшехир" в группе H. Хотя у турецкой команды на данный момент 3 очка, она находится на последнем месте в группе. "Манчестер Юнайтед" с 6 очками по-прежнему остается лидером.

Еще один матч состоялся в группе F. Российский "Зенит" принимал итальянский "Лацио". Матч завершился вничью 1:1. Александр Ерохин открыл счет на 32-й минуте. На 82-й минуте Фелипе Кайседо сравнял счет.

После этого результата "Лацио" стал единоличным лидером с 5 очками. "Зенит", набравший первое очко в группе, занимает последнее место.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Başakşehir" ilk qələbəsini, "Zenit" ilk xalını qazandı

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
1 ноября 2020 г. 18:06
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
1 ноября 2020 г. 15:39
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
30 октября 2020 г. 18:13
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
1 ноября 2020 г. 17:50
Пламенный кортеж или неудачная сходка: Жив ли Араик?
"Пламенный кортеж" или неудачная сходка: Жив ли Араик?
2 ноября 2020 г. 16:36
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
31 октября 2020 г. 13:29
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
30 октября 2020 г. 13:11
Кремль не удостоил Пашиняна ответом
Кремль не удостоил Пашиняна ответом
31 октября 2020 г. 12:54
МО: В армянском обществе царит паника, а в армии - хаос, дезертирство
МО: В армянском обществе царит паника, а в армии - хаос, дезертирство
29 октября 2020 г. 17:38
 Уничтожены два армянских Града
Видео Уничтожены два армянских "Града"
1 ноября 2020 г. 17:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi