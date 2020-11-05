Сенсационная победа турецкого клуба

Состоялись еще два матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, встречи прошли в Турции и России.
Стамбульский "Башакшехир" на стадионе "Фатих Терим" принимал английский "Манчестер Юнайтед". Матч завершился сенсационной победой хозяев поля со счетом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. На 13-й минуте Демба Ба вывел "Башакшехир" вперед. На 40-й минуте Эдин Виска увеличил преимущество. Перед перерывом, Энтони Маршалл сократил счет до минимума.
Это была первая победа "Башакшехир" в группе H. Хотя у турецкой команды на данный момент 3 очка, она находится на последнем месте в группе. "Манчестер Юнайтед" с 6 очками по-прежнему остается лидером.
Еще один матч состоялся в группе F. Российский "Зенит" принимал итальянский "Лацио". Матч завершился вничью 1:1. Александр Ерохин открыл счет на 32-й минуте. На 82-й минуте Фелипе Кайседо сравнял счет.
После этого результата "Лацио" стал единоличным лидером с 5 очками. "Зенит", набравший первое очко в группе, занимает последнее место.