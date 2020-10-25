Сегодня завершится I круг Премьер-Лиги Азербайджана

Сегодня пройдут последние два матча VII тура Премьер-Лиги Азербайджана.

Сегодня пройдут последние два матча VII тура Премьер-Лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, этим завершится I круг чемпионата.

Первый матч состоится между командами "Сабах" и "Сумгайыт". Гости после 6 туров с 11 очками расположились на втором месте. Хозяева поля с 6 очками занимают 6 место. В дуэли сторон, которые до сих пор 7 раз встречались на чемпионатах мира, 4 раза побеждали представители "города молодежи", 2 раза – масазырский клуб. В одной игре победитель не был определен. Разница в количестве мячей в пользу команды Айхана Аббасова – 11:6. За последние 5 игр "Сумгайыт" ни разу не покидал поле без забитых мячей. Соперник же не выигрывал в домашних матчах.

Тур завершится игрой "Зиря" - "Карабах". В настоящее время "орлы", которые с 10 очками расположились на 3 месте, на 2 очка опережают сыгравших на одну игру меньше и расположившихся на 5-м месте представителей Агдама. Это будет первым испытанием для главного тренера "Зиря" Рашада Садыгова против "скакунов", форму которых он носил долгое время. До этого команды встречались 19 раз. Хозяева поля ни разу не смогли выиграть в этих матчах. 14 матчей завершились в пользу "Карабаха". 5 матчей – вничью. Команда Гурбана Гурбанова обладает преимуществом также в количестве забитых мячей - 43:8. В последних 6 выездах "Карабах" не терял очков.