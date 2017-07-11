Сегодня стартуют первые матчи II квалификационного раунда Лиги чемпионов

"Жилина", в котором представлен нападающий сборной Рамиль Шейдаев, выйдет в поле с датской командой "Копенгаген"

11 июля, 2017 07:52

https://report.az/storage/news/f9e0b76c2c50fc722ce52da03d3b2ec7/7e8bce69-a6f9-49b3-b252-514e2dd61913_292.jpg Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Сегодня стартуют первые матчи II квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу. Как сообщает Report, в течение 4-х дней в целом состоится 17 матчей. Агдамский клуб "Карабах" встретит чемпиона Грузии "Самтредиа", а клуб "Жилина", в котором представлен нападающий сборной Рамиль Шейдаев, выйдет в поле с датской командой "Копенгаген". Лига чемпионов II квалификационный раунд, первые матчи 11 июля 21:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Самтредиа" (Грузия) 22:30. "Хибернианс" (Мальта) - "Зальцбург" (Австрия) 22:45. "Риека" (Хорватия) - TNS (Уэльс) 22:45. "Партизан" (Сербия) - "Будучност" (Монтенегро) 12 июля 20:00. "Спартак" (Латвия) - "Астана" (Казахстан) 21:00. "Зрински" (Босния и Герцеговина) - "Марибор" (Словения) 21:00. "Мальмо" (Швеция) - "Вардар" (Македония) 21:00. "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Гонвед" (Венгрия) 21:00. "Шериф" (Молдова) - "Кукеси" (Албания) 21:00. АПОЭЛ (Кипр) - "Дюделанж" (Люксембург) 21:30. БАТЭ (Беларусь) - Алашкерт (Армения) 22:00. "Мариэхамн" (Финляндия) - "Легия" (Польша) 22:00. "Жальгирис" (Литва) - "Людогорец" (Болгария) 22:15. "Жилина" (Словакия) - "Копенгаген" (Дания) 22:45. "Дандолк" (Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия) 23:15. "Хафнарфьердур" (Испания) - "Викингур" (Фарерские острова) 14 июля 20:00. "Линфильд" (Северная Ирландия) - "Селтик" (Шотландия).

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.