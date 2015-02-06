Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня стартует XX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первый день тура состоятся две встречи.
Юбилейный тур откроется в Габале. Здесь встретятся местная команда "Габала" и "АЗАЛ". В этом сезоне команды-противники встречались уже дважды. В одной из игр "АЗАЛ" одержал победу со счетом 2:1. Вторая игра завершилась ничьей - 3:3. Прошлый тур обе команды завершили победой.
"Габала" обыграла клуб "Баку" со счетом 2:0, а "АЗАЛ" победил "Нефтчи" - 2:1.
Во время очередной игры бакинский "Нефтчи" примет закатальский клуб "Симург". Хотя на первой игре двух команд в этом сезоне "Нефтчи" одержал победу со счетом 2:1, на встрече в Закаталах провинциальной команде удалось пополнить свой актив на 3 очка - 1:0.
6 февраля (пятница)
14:00. "Габала" – АЗАЛ (Баку)
Судьи: Рагим Гасанов, Раван Гамзазаде, Искендер Алиев, Азер Аскеров
Дополнительные помощники судей: Рамиль Ахмедов, Ингилаб Мамедов
Представитель АФФА: Саиг Гамидов
Судья-инспектор: Физули Наджафов
Габала. Габалинский городской стадион.
16:00. "Нефтчи" – "Симург" (Закаталы)
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Намик Гусейнов, Рамиль Диниев
Представитель АФФА: Машаллах Ахмедов
Судья-инспектор: Mелик Гасанов
Баку. "Bakcell Arena".
Отметим, что игра между командами "Карабах" и "Баку" пройдет 7 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Тур закроется матчем между "Хазар-Лянкяран" и "Интер".
|N
|Клубы
|O
|Q
|H
|M
|T-F
|X
|1
|Карабах
|16
|10
|4
|2
|29-17
|34
|2
|Интер
|17
|7
|9
|1
|26-7
|30
|3
|Нефтчи
|16
|7
|5
|4
|20-14
|26
|4
|Симург
|17
|7
|3
|7
|27-22
|24
|5
|Габала
|17
|5
|7
|5
|21-24
|22
|6
|Хазар-Лянкяран
|17
|5
|5
|7
|22-22
|20
|7
|АЗАЛ
|16
|5
|5
|6
|20-26
|20
|8
|Сумгайыт
|17
|4
|4
|9
|19-27
|16
|9
|Баку
|17
|2
|4
|11
|13-38
|10
Бомбардир: Нурлан Новрузов ("Баку") - 9 голов.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости