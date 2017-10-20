Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Сегодня стартует IX тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день состоится один матч.

Дебютант элитного дивизиона “Сабаил” встретится с бронзовым призером прошлого чемпионата “Интером”. Команды сойдутся на “ДалгаАрена”. В первой дуэли в рамках нынешнего первенства победу одержали “бело-голубые”. Коллектив во главе с Зауром Сванадзе 25 августа благодаря единственному голу Низами Гаджиева на 25-й минуте матча заработал 3 очка.

Набравший 8 очков “Интер” занимает 5-ю строчку и опережает своего соперника на 2 позиции, но преимущество это очень шаткое. Потому что у идущего на 7-м месте “Сабаила” 6 очков. А это значит, что команда во главе с Самиром Алиевым в случае победы обойдет своего соперника.

Премьер-лига Азербайджана

IXтур

20 октября

18:00. “Сабаил” – “Интер”