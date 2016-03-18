Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Еврокубка

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Еврокубке по футболу состоится жеребьевка 1/4 финала.

Как сообщает Report, пары определятся путем "слепой жеребьевки". Таким образом, соперником могут стать две команды из одной страны.

Вначале определится состав 4-х пар Лиги чемпионов. На церемонии, которая начнется в 15:00 по бакинскому времени, примут участие клубы из пяти стран: испанские команды "Атлетико", Барселона", "Реал Мадрид", немецкие клубы "Вольфсбург", "Бавария", "Манчестер Сити" (Англия), ПСЖ (Франция), "Бенфика" (Португалия). Первые матчи пройдут 5-6 апреля, а ответные игры состоятся 12-13 апреля.

В жеребьевке 1/4 финала Евролиги, которая начнется в 16:00, будут участвовать испанские клубы "Атлетик", "Вильярреал" и "Севилья", "Ливерпуль" (Англия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Шахтер" (Украина), "Спарта" (Чехия), и "Брага" (Португалия). Первые игры пройдут 7 апреля, а ответные - 14 апреля.

Отметим, что финал Евролиги состоится 18 мая в швейцарском городе Базель, а финал Лиги чемпионов - в Милане.