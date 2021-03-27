Сегодня сборная Азербайджана сыграет с Катаром

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет международный товарищеский матч

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет международный товарищеский матч.

Как передает Report, подопечные Джанни де Бьязи встретятся с командой Катара.

Матч на стадионе "Надьердей" в Дебрецене, Венгрия, начнется в 21:00 по бакинскому времени.

УЕФА включил Катар в группу А, в которую входят Азербайджан, Португалия, Сербия, Ирландия и Люксембург. Матчи с чемпионом Азии носят подготовительный характер.

Сборная Азербайджана встретится с этой командой в третий раз. Первая игра в 2013 году завершилась вничью 1:1. В 2017 году наши футболисты обыграли катарцев - 2:1.

В первом матче квалификационного раунда сборная Азербайджана уступила Португалии со счетом 0:1. Катар с таким же счетом обыграл Люксембург.

Международный товарищеский матч

21:00. Катар - Азербайджан

Судьи: Иван Кружляк, Томаш Сомолани, Бранислав Гантско, Петр Кралович (Словакия)

Венгрия, Дебрецен. Стадион "Надьердей"

В других матчах группы А Сербия примет Португалию, а Ирландия - Люксембург.