Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет последний матч в году

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня азербайджанская национальная сборная по футболу выйдет на последний матч в этом году.

Как сообщает Report, соперником в товарищеском матче будет сборная Молдовы.

Товарищеский матч играет особое значение для обеих команд в плане повышения в рейтинге ФИФА. В настоящее время сборная Азербайджана находится на 115-м месте с 293 очками, а сборная Молдовы занимает 154-ю ступень с 177 очками.

Игра пройдет на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:00. Матч будет судить бригада рефери из Грузии под руководством Лаши Силагавы.

Товарищеский матч

17 ноября

21:00. Азербайджан - Молдова

Главный судья: Лаша Силагава

Помощники: Заза Пипия, Давид Чигогидзе (все из Грузии)

Четвертый судья: Рауф Джаббаров (Азербайджан)