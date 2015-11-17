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    Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет последний матч в году

    Соперником является сборная Молдовы

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня азербайджанская национальная сборная по футболу выйдет на последний матч в этом году.

    Как сообщает Report, соперником в товарищеском матче будет сборная Молдовы.

    Товарищеский матч играет особое значение для обеих команд в плане повышения в рейтинге ФИФА. В настоящее время сборная Азербайджана находится на 115-м месте с 293 очками, а сборная Молдовы занимает 154-ю ступень с 177 очками. 

    Игра пройдет на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 21:00. Матч будет судить бригада рефери из Грузии под руководством Лаши Силагавы. 

    Товарищеский матч

    17 ноября

    21:00. Азербайджан - Молдова

    Главный судья: Лаша Силагава

    Помощники: Заза Пипия, Давид Чигогидзе (все из Грузии)

    Четвертый судья: Рауф Джаббаров (Азербайджан)

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